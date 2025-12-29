La CNMC multa con 2,91 M a cuatro agencias por repartirse los viajes del BdE y la Complutense

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En concreto, ha sancionado a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la Universidad Complutense de Madrid, y a Integración de Agencias de Viajes (IAG7) por hacerlo solo en el primer caso.