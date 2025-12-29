edición general
La CNMC multa con 2,91 M a cuatro agencias por repartirse los viajes del BdE y la Complutense

La CNMC multa con 2,91 M a cuatro agencias por repartirse los viajes del BdE y la Complutense

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En concreto, ha sancionado a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la Universidad Complutense de Madrid, y a Integración de Agencias de Viajes (IAG7) por hacerlo solo en el primer caso.

2 comentarios
woody_alien
¿El Corte Inglés y Marsans 2.0 metidos en chanchullos? Que extraño, he quedado patidifuso .... no.
gershwin
"no podrán contratar con la administración pública durante tres (IAG7) y seis meses (Nautalia, VECI y Ávoris Retail),"

el chiste se cuenta solo
