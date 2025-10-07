Un club nocturno de Bambalapitiya (Sri Lanka) sufre una redada por vender alcohol en el día de la Poya [ENG]

La policía llevó a cabo una redada en el club nocturno a las 21.30 por indicios de quebrantamiento de la fiesta religiosa del día Vap Poya con la venta de alcohol. El propietario del club, residente de Divuldamana, fue arrestado por la policía bambalapitiyense por la posesión de alcohol y cigarrillos extranjeros sin la debida autorización para su venta ese día.