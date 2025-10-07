edición general
2 meneos
14 clics

Un club nocturno de Bambalapitiya (Sri Lanka) sufre una redada por vender alcohol en el día de la Poya [ENG]

La policía llevó a cabo una redada en el club nocturno a las 21.30 por indicios de quebrantamiento de la fiesta religiosa del día Vap Poya con la venta de alcohol. El propietario del club, residente de Divuldamana, fue arrestado por la policía bambalapitiyense por la posesión de alcohol y cigarrillos extranjeros sin la debida autorización para su venta ese día.

| etiquetas: bambalapitiya , sri lanka , alcohol , poya
2 0 2 K 11 actualidad
6 comentarios
2 0 2 K 11 actualidad
#1 Toponotomalasuerte
El día de la poya iban mamados de cojones
1 K 21
RoterHahn #5 RoterHahn *
Bambalapitiyense, de Divuldamana.
Normal que la montase el día de la poya.
0 K 14
#4 esbrutafio *
Vaaya Vayaa Poya Poya HD Song
www.youtube.com/watch?v=xxLGbd2Y0VI

Pero el mérito a quien lo merece
www.meneame.net/story/vaaya-vayaa-poya-poya-1985
0 K 12
Pacman #2 Pacman
Auguro muchos meneos a una noticia sobre poya
0 K 11
angeloso #3 angeloso
Y esta va a ser la segunda vez en la historia que alguien usa el gentilicio bambalapitiyense.
0 K 10
#6 balaurdrakon91
"Pero que poyas me estas contando?!?!"
Declaró el propietario del club después de ser detenido xD
0 K 9

menéame