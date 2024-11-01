edición general
Vaaya Vayaa Poya Poya (1985)

Canción de la película del año 1985 'Japanil Kalyanaraman', en lenguaje tamil, dirigida por S.P. Muthuraman y protagonizada por Kamal Haasan.

13 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
#0 Aquí te has superado. Y era difícil de cojones.
frg #13 frg
#7 #1 Hay gente que usa buscadores "especiales", donde sólo aparece mierda ...

Coincidí con uno en un congreso que me aseguraba que tenía un método para eecontrar cosas asï. Lo demostró con una serie de vídeos insuperables, mierda de primera.
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Una película muy grande, aunque bastante dura.
#3 R2dC
#2 A mi se me hizo muy larga. Y el argumento a alguno quizás se le haga difícil de digerir.
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Cuesta meterse dentro, pero al final acabas entrando y se disfruta un huevo.
#10 R2dC
#5 Veo factible que alguno la de por acabada a los 5 minutos también.
obmultimedia #8 obmultimedia
#2 Almeida Cara Polla: El Musical.
La_patata_española #11 La_patata_española
#8, venía a los comentarios a mencionar a ese sujeto progenocida también. No solo por la letra, también la actitud y voz de gilipollas del protagonista me lo han recordado.
kinnikuman #6 kinnikuman
"Se llevó mi polla el gavilán pollerooo... la pollita que más quierooo"
www.youtube.com/watch?v=keOVO9PETHc
Pertinax #9 Pertinax
#6 TEMAZO.
#7 Beltza01
Dinos que buscabas nuevas recetas de bizcochos cuando encontraste esto.
haprendiz #4 haprendiz
#0 Cámbiala a ocio, no sea que te la tiren por ser una "pollada".
Sánscrito #12 Sánscrito
Estreno el próximo viernes en los mejores kebabs.
P.D.: Por cosas como ésta uno mantiene aún la esperanza en la humanidad.
