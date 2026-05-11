Clavijo critica que el Gobierno le ha querido “ridiculizar” y llevar “a la anécdota y el meme”

El Gobierno de Canarias decidirá este lunes si recurre a la justicia la decisión de la Marina Mercante de permitir el fondeo del buque, tras analizar si se han invadido competencias.
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Se pasa por el forro que todos los países en la OMS deben seguir las normas de la OMS.
Olvida que este tema no es competencia de su gobierno.
A los españoles en el crucero que les den
Dice que no ha sido informado de nada y se demuestra que se habló con el gobierno canario un porrón de veces
Para responder usa la IA y lo pillan...Las ratas nadadoras y blablabla
Pues mira Clavijo: no has necesitado que nadie te dejara en ridículo, que te has bastado tú solito.
- quedarse callado, dejar que todo el mundo se ría de él durante unos días y luego se olviden
- seguir diciendo chorradas para que la gente se siga riendo durante mas tiempo
.....
adivinas qué eligió??????
Es increíble. Qué panda de subnormales.
... y su reacción cuando todo el mundo ha visto lo que ha dicho y lo que es la culpa la tiene el gobierno.
Por favor, ¿quien vota a individuos como estos para que les representen? Si hasta el chico que viene a dejarme los paquetes tiene más cultura, entendimiento, empatía, modales, etc...
El solo se las buscó. De la vergüenza ni apareció en la foto.
Miedo da que tengan que gestionar algo medio serio...