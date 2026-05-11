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Clavijo critica que el Gobierno le ha querido “ridiculizar” y llevar “a la anécdota y el meme”

El Gobierno de Canarias decidirá este lunes si recurre a la justicia la decisión de la Marina Mercante de permitir el fondeo del buque, tras analizar si se han invadido competencias.

| etiquetas: clavijo , canarias , meme , ridiculo , gobierno , hantavirus
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao *
Hace una comparecencia donde miente más que habla.
Se pasa por el forro que todos los países en la OMS deben seguir las normas de la OMS.
Olvida que este tema no es competencia de su gobierno.
A los españoles en el crucero que les den
Dice que no ha sido informado de nada y se demuestra que se habló con el gobierno canario un porrón de veces
Para responder usa la IA y lo pillan...Las ratas nadadoras y blablabla
Pues mira Clavijo: no has necesitado que nadie te dejara en ridículo, que te has bastado tú solito.
6 K 88
Dene #7 Dene
Había dos opciones
- quedarse callado, dejar que todo el mundo se ría de él durante unos días y luego se olviden
- seguir diciendo chorradas para que la gente se siga riendo durante mas tiempo
.....
adivinas qué eligió??????
6 K 75
Doctorow #20 Doctorow
#7 Demasiada presión desde el fascismo peninsular como para tener la cloaca que tiene por boca cerrada.
0 K 13
mariKarmo #16 mariKarmo
Medio planeta felicitando a España por su rápida y segura gestión y este imbécil y la derecha de este país revolviéndose en la mierda.

Es increíble. Qué panda de subnormales.
5 K 71
#2 laruladelnorte
Ya se apaña el solito sin ayuda de nadie. :foreveralone:
5 K 68
josde #5 josde *
No os riais de ratas el sabe mucho, es una de ellas.
5 K 58
Laro__ #13 Laro__
Ya te hemos entendido  media
2 K 39
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es que tiene chiste hasta en el apellido. xD
1 K 39
#10 pascuaI
Si no te prestases a hacer el ridículo a petición del PP, no tendrías esos problemas.
3 K 38
#14 chavi
Se ha ridiculizado él solo, y sigue insistiendo en aumentar el ridículo
2 K 34
Nube_Gris #12 Nube_Gris *
Intenta menoscabar las acciones del gobierno mintiendo, exagerando, haciendo el ridículo y haciendo ver que es un inútil, un mentiroso y un ignorante.
... y su reacción cuando todo el mundo ha visto lo que ha dicho y lo que es la culpa la tiene el gobierno. :wall:


Por favor, ¿quien vota a individuos como estos para que les representen? Si hasta el chico que viene a dejarme los paquetes tiene más cultura, entendimiento, empatía, modales, etc...
2 K 30
Ramen #8 Ramen
Clavijo, es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas
1 K 21
Doctorow #19 Doctorow
Y sin ayuda: Mira mamá, sin manos.
El solo se las buscó. De la vergüenza ni apareció en la foto.
0 K 13
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
En Canarias se vota mucho PSOE, espero que hayan aprendido
0 K 11
Ratoncolorao #11 Ratoncolorao
#9 No hables de esto, hombre, que esto es un invento para no hablar de otras cosas (según tú). En fin, un meme defendiendo a otro meme y haciendo el ridículo. Poca novedad.
3 K 52
#15 chavi
#9 Si, a ver si tienen huevos de seguir poniendo al PP/CC...

Miedo da que tengan que gestionar algo medio serio...
0 K 12
Anfiarao #17 Anfiarao
#9 de verdad que hay veces que asusta pensar que haya gente con derecho a voto capaz de escribir estos comentarios
0 K 11
#6 fremen11
Hay un contubernio judeo-masónico contra él
0 K 10
#4 josejon
En la próxima erupción del volcán, les recordamos lo que es la solidaridad.
0 K 9
timeout #18 timeout
#4 No hace falta ya lo recuerdan cada x días con la ayuda prestada con los menores inmigrantes, bueno con la migración en general.
0 K 9

menéame