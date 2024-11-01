edición general
2 meneos
45 clics

Claves de la gripe aviar: por qué se confina a las gallinas, puedo seguir consumiendo huevos y cuál es el riesgo de contagio para las personas

La gripe aviar se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para el sector avícola en España. El Ministerio de Agricultura ha decidido este jueves, a través de una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), extender el confinamiento a las aves de corral que se crían al aire libre a toda España. La medida busca, según el departamento que dirige Luis Planas, el refuerzo de las medidas de prevención contra la expansión del virus.

| etiquetas: gripe aviar , huevos , consumo
1 1 0 K 18 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 18 actualidad
pepel #1 pepel
Se suele contagiar el precio, especialmente al bolsillo.
0 K 20
#2 flixter
Oye, y... Ya será legal lo de restringir la libre circulación de las gallinas? Que igual tienen que ir a tocarse los huevos por la calle, mientras el virus hace de las suyas! Propongo llevar esto al supremo y ver que dicen entonces ciertos meneantes que aparecían por aquí con parecidos argumentos. "Libertad, gallinas, libertad! Por vuestros huevos!" :troll:
0 K 7

menéame