Claves de la gripe aviar: por qué se confina a las gallinas, puedo seguir consumiendo huevos y cuál es el riesgo de contagio para las personas

La gripe aviar se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para el sector avícola en España. El Ministerio de Agricultura ha decidido este jueves, a través de una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), extender el confinamiento a las aves de corral que se crían al aire libre a toda España. La medida busca, según el departamento que dirige Luis Planas, el refuerzo de las medidas de prevención contra la expansión del virus.