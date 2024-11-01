Claves de la decisión de Japón de exportar armas letales por primera vez en 80 años

El Gobierno japonés eliminó este martes las restricciones del país asiático a la exportación de material militar letal, abriendo la puerta a que las empresas de defensa niponas puedan vender armas al extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son las claves de una decisión controvertida, que ha generado debate en Japón debido a lo que supondrá la venta de armamento para un país gobernado por una Constitución pacifista.