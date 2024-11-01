Claves de la decisión de Japón de exportar armas letales por primera vez en 80 años

El Gobierno japonés eliminó este martes las restricciones del país asiático a la exportación de material militar letal, abriendo la puerta a que las empresas de defensa niponas puedan vender armas al extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son las claves de una decisión controvertida, que ha generado debate en Japón debido a lo que supondrá la venta de armamento para un país gobernado por una Constitución pacifista.
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Japon necesita ingresos para mantener-reforzar su industria militar, vió con envidia como los Koreanos están ingresando dinero e influencia y con una USA que en vez de un hermano mayor, se esta comportando como un jefe mafioso que les usará como escudos humanos, en su ¿próxima? guerra con China.