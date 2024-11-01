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Claves de la decisión de Japón de exportar armas letales por primera vez en 80 años

Claves de la decisión de Japón de exportar armas letales por primera vez en 80 años

El Gobierno japonés eliminó este martes las restricciones del país asiático a la exportación de material militar letal, abriendo la puerta a que las empresas de defensa niponas puedan vender armas al extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son las claves de una decisión controvertida, que ha generado debate en Japón debido a lo que supondrá la venta de armamento para un país gobernado por una Constitución pacifista.

| etiquetas: japón , exportar , armas letales , primera vez , 80 años
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6 comentarios
2 0 0 K 25 actualidad
#6 luckyy
Otro pais con una transicion modelica del fascismo a la democracia plena gracias al capitalismo anglosajon reinante
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placeres #4 placeres *
Hace años que la constitución japonesa (Escrita en ingles por los norteamericanos y luego impuesta) dejó de ser "pacifista" ahora solo esta en espiritu, como el derecho a la vivienda en españa.

Japon necesita ingresos para mantener-reforzar su industria militar, vió con envidia como los Koreanos están ingresando dinero e influencia y con una USA que en vez de un hermano mayor, se esta comportando como un jefe mafioso que les usará como escudos humanos, en su ¿próxima? guerra con China.
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millanin #5 millanin
Desde siempre las élites japoneses son muy imperialistas. Esperemos que el pueblo japonés se siga oponiendo.
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#1 Archaic_Abattoir
Ah mira tú. ¿Hay armas que no son letales o qué?
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mr_b #2 mr_b
#1 .
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#3 kondnado
#1 El armadillo {0x1f389}
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menéame