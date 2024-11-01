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Claudia Sheinbaum, la cara opuesta a Corina Machado

Claudia Sheinbaum, la cara opuesta a Corina Machado

Como el día y la noche. Para Claudia Sheinbaum, la libertad no es nada si no va acompañada de justicia social. Para Corina Machado, la libertad es desear que se bombardé al pueblo venezolano, su propio pueblo y se secuestre a su presidente legítimamente elegido. Cuestión de gustos, los que gustan de democracia, progreso y justicia social y los que gustan llevar la libertad con bombas, sangre y miseria.

| etiquetas: claudia , sheinbaum , presidenta , méxico , corina , machado
21 5 2 K 263 politica
9 comentarios
21 5 2 K 263 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
Gorrina Manchado ha fracasado, no es nadie, ni en su país ni fuera de él. No representa a nadie, es estúpida, incapaz y sus valores son basura. Ha perdido y sólo queda como mascota de fascistas como Abascal y Feijóo, que por supuesto la tirarán también a la basura, igual que la tiró Trump, cuando no les sirva para lo que sea que creen que les sirve ahora mismo, que de hecho es nada.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 no es nadie dice…
Es la primera Premio Nobel de la Paz que lo regala a un fascista mentiroso xD
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#9 cybermouse
#2 Es que además ni se presento a las elecciones, no se orque los bautes de truno dicen que es la presidenta legitima
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A.more #1 A.more
Una política contra una rata fascista
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vicus. #3 vicus. *
Barcelona donde se reunió mandatarios latino americanos de renombre, como Lula Da Silva, Claudia Sehinbaum, Petro, Orsi y personalidades como el presidente de Surafica, donde también han participado Hilari Clinton y el alcalde de New York, apoyando el no a la guerra, el progreso y la fraternidad entre los pueblos, tenemos como lado opuesto el akelarre fascista de los que apoyan la guerra, el genocidio en Gaza y Cisjordania, los que se alegran por las bombas y los cuerpos desmembrados de…   » ver todo el comentario
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#7 Jacusse
Hasta "presidente legítimamente elegido" se puede leer.

A ver si matan ese discurso de mierda, hombre, que tira abajo todo lo demás.
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gale #8 gale
La derecha española tiene un problema, y es que es su amigo Donald Trump el que está manteniendo a Delcy y al chavismo en Venezuela.
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#4 HangTheRich
El chiste se va a contar solo cuando haya elecciones en Venezuela
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Pertinax #6 Pertinax
#4 Que nada parece indicar que las vaya a haber a corto plazo, ni que a nadie le importe más que a los venezolanos, que están más solos que Maduro.
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menéame