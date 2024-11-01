Claudia Sheinbaum, la cara opuesta a Corina Machado

Como el día y la noche. Para Claudia Sheinbaum, la libertad no es nada si no va acompañada de justicia social. Para Corina Machado, la libertad es desear que se bombardé al pueblo venezolano, su propio pueblo y se secuestre a su presidente legítimamente elegido. Cuestión de gustos, los que gustan de democracia, progreso y justicia social y los que gustan llevar la libertad con bombas, sangre y miseria.