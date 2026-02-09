La clase de Epstein y la pornografía del colapso [en]

Un intercambio particularmente macabro entre Epstein y su socio comercial, el activista antidemocrático y multimillonario Peter Thiel. Epstein escribe: «…volver al tribalismo. contra la globalización. nuevas alianzas increíbles. tú y yo acordamos que las tasas de interés cero eran demasiado altas, como dije en tu oficina. encontrar cosas en el camino hacia el colapso es mucho más fácil que encontrar el próximo chollo». Ejemplo perfecto de lo que Naomi Klein llama "capitalismo del desastre".