La clase de Epstein y la pornografía del colapso [en]

Un intercambio particularmente macabro entre Epstein y su socio comercial, el activista antidemocrático y multimillonario Peter Thiel. Epstein escribe: «…volver al tribalismo. contra la globalización. nuevas alianzas increíbles. tú y yo acordamos que las tasas de interés cero eran demasiado altas, como dije en tu oficina. encontrar cosas en el camino hacia el colapso es mucho más fácil que encontrar el próximo chollo». Ejemplo perfecto de lo que Naomi Klein llama "capitalismo del desastre".

5 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Esa traducción es incorrecta #0 El título original sería más bien "pornografía del colapso".
rogerius #3 rogerius *
#2 Gracias. Bien visto. Pero quedaba más «clickbait»… :troll:
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A mi este tipo de cosas me la pelan.
rogerius #4 rogerius *
#1 Del artículo: «Nótese que el colapso económico ayuda a la clase Epstein solo si la sociedad no tiene una red de seguridad social. Si Obama hubiera apoyado a los propietarios en lugar de a los bancos, no habría habido una crisis de ejecución hipotecaria y, por lo tanto, no habría habido "momias" que inundaran el mercado…» de las que la clase Epstein pudiera aprovecharse.
eltxoa #5 eltxoa
Como no conocía esta clase nopor le he preguntado a la IA

This excerpt appears to reference **"collapse porn"** (also called "doom porn" or "doomscrolling content"), which is a term for media content that sensationalizes societal collapse, catastrophes, or apocalyptic scenarios.

### Key concepts:

**What it means:**
- Content that presents dramatic, often exaggerated narratives about civilization's imminent downfall
- Can include predictions about economic
