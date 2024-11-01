Clair Obscur: Expedition 33 es el GOTY 2025 y hace historia: lista con todos los ganadores de The Game Awards

Clair Obscur: Expedition 33 se corona como GOTY 2025 y hace historia con nueve premios, convirtiéndose en el juego más galardonado en The Game Awards. Sandfall Interactive anunció además contenido adicional gratuito ya disponible. La gala fue predecible, destacando también ganadores como Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, GTA VI (juego más esperado) y The Last of Us T2. Expedition 33 arrasó en arte, narrativa, dirección e indie.
| etiquetas: goty , expedition 33
Partieron con la ventaja de ser unos desconocidos con libertad, espero que el éxito no les ahogue con las típicas hordas y lobbys que presionan para gastos innecesarios y meter lo suyo.
Imprimiran dinero, pero hacen juegos de puta mierda.