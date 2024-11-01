edición general
Clair Obscur: Expedition 33 es el GOTY 2025 y hace historia: lista con todos los ganadores de The Game Awards

Clair Obscur: Expedition 33 se corona como GOTY 2025 y hace historia con nueve premios, convirtiéndose en el juego más galardonado en The Game Awards. Sandfall Interactive anunció además contenido adicional gratuito ya disponible. La gala fue predecible, destacando también ganadores como Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, GTA VI (juego más esperado) y The Last of Us T2. Expedition 33 arrasó en arte, narrativa, dirección e indie.

anarion321 #1 anarion321
Bastante merecido. Aunque yo no soy fan de las mecánicas de reacción, prefiero los juegos puramente por turnos, pero la narrativa, el mundo creado, la banda sonora.....una delicia de jugar.

Partieron con la ventaja de ser unos desconocidos con libertad, espero que el éxito no les ahogue con las típicas hordas y lobbys que presionan para gastos innecesarios y meter lo suyo.
3 K 50
#4 thecoded
En serio el kingdom come no se llevo nada? Menudo tongo, yo jugue los dos y el kcd2 le va 20 vueltas al expedition en casi todo……..
2 K 26
escuadron #5 escuadron
#2 #4 Estaba nominado a Mejor Juego del Año (GOTY), Mejor Narrativa y Mejor RPG. Los tres (entre otros), los ganó Expedition 33.
0 K 13
JackNorte #6 JackNorte
#4 Menos en la campaña que han hecho para los premios los de Expedition 33 y los fans , pero soy mas estilo Kingdom y eso que con el primero cuaando lo probe me dieron mareos y no he vuelto a cogerlo hasta este año.
0 K 12
Magog #3 Magog
La verdad que la lista le da una buena hostia a todas las grandes saca cuartos.
Imprimiran dinero, pero hacen juegos de puta mierda.
0 K 10
Sacronte #7 Sacronte *
No esperaba que se llevara todo (menos sonido) pero es que es una maravilla de juego se mire por donde se mire. Pero opino como mucha gente, lo de indie no lo veo.
0 K 10
Falk #2 Falk
Ni una mención para Kingdom Come: Deliverance 2...
0 K 7

