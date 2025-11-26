·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11664
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9686
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5185
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
5319
clics
Tucker Carlson señala como el Wall Street Journal promueve la guerra en Ucrania
4796
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
más votadas
573
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
518
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
477
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
492
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
442
Ayuso se supera y saca a ETA... en la presentación del plan invernal de carreteras
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
9
clics
La ciudad más poblada del mundo ya no es Tokio
Tokio cae al tercer puesto. Yakarta, en Indonesia, se corona como la ciudad más grande del mundo; ¿Te preguntas cual es la segunda? Es Daca, en Bangladesh.
|
etiquetas
:
japón
,
tokio
,
indonesia
,
bangladesh
2
0
0
K
17
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
TusT
*
Yakarta se hunde hasta la primera posición:
www.meneame.net/story/yakarta-hunde-indonesia-busca-nueva-capital
1
K
17
#2
alamajar
#1
los holandeses, que querían sentirse como en países bajos cuando la colonizaron
0
K
10
#4
DeepBlue
La disputa por el primer puesto es un toma y daca
0
K
10
#3
TusT
Nueve de las diez megaciudades principales están en Asia, y se espera que Daca, tome el trono como la ciudad más grande del planeta para 2050.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/yakarta-hunde-indonesia-busca-nueva-capital