La ciudad más poblada del mundo ya no es Tokio

La ciudad más poblada del mundo ya no es Tokio

Tokio cae al tercer puesto. Yakarta, en Indonesia, se corona como la ciudad más grande del mundo; ¿Te preguntas cual es la segunda? Es Daca, en Bangladesh.

#1 TusT *
Yakarta se hunde hasta la primera posición:

www.meneame.net/story/yakarta-hunde-indonesia-busca-nueva-capital

:troll:
#2 alamajar
#1 los holandeses, que querían sentirse como en países bajos cuando la colonizaron
:troll: :troll:
DeepBlue #4 DeepBlue
La disputa por el primer puesto es un toma y daca
#3 TusT
Nueve de las diez megaciudades principales están en Asia, y se espera que Daca, tome el trono como la ciudad más grande del planeta para 2050.
