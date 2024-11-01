edición general
La ciudad que fue diseñada para ser un círculo perfecto [ITA]

Hay ciudades que crecen en cuadrículas y otras como anillos, de forma similar a la corteza de los árboles, abrazando un lugar simbólico. Es el caso de esta ciudad fundada en el año 762 d.C. por Abbaside Al-Mansur y conocida anteriormente como Madinat al-Salam (que significa "Ciudad de la Paz") y que fue proyectada para ser un círculo perfecto de 2 kilómetros de diámetro en cuyo centro se encontraba el palacio del califato y la gran mezquita. Esa estructura circular facilitó la defensa y la organización interna y fue un símbolo de poder y orden.

2 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata
A ver di adivináis qué ciudad es sin entrar.
tollendo #2 tollendo
#1 No me hizo falta, jugué al AC Mirage.
