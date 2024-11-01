'Círculos': el programa en el que voluntarios arropan a agresores sexuales peligrosos al salir de prisión para evitar nuevas víctimas

El programa impulsado por Instituciones Penitenciarias Círculos de Apoyo y Responsabilidad —incipiente y todavía muy desconocido— cuyo objetivo es precisamente reducir la reincidencia de los depredadores sexuales, violadores o pederastas peligrosos a punto de salir libres a la calle. Desde Instituciones Penitenciarias informan que Círculos se puso en marcha en el año 2021, una vez comprobado su éxito en Canadá, EEUU y otros países europeos. En la actualidad el programa está operativo en Madrid, Valencia, Alicante y Zaragoza.