El cinturón de una cueva en Asturias con claves sobre una pieza crucial para los legionarios de Roma

Un día (o una noche, quién sabe) hace unos 2000 años, unos cántabros llevaron a un prisionero romano a una cueva en lo que hoy llamamos Suarias, en Peñamellera Baja, allí le despojaron de forma ritual de algunos de sus elementos militares y le sacrificaron. Entre esos elementos en el presente se ha hallado un cinturón muy especial, porque no sólo ha revelado el estrecho vínculo comercial que las legiones tenían ya con la meseta sino que la pieza es la antecesora del cinturón del legionario por antonomasia: el cingulum; el cinto del que colgaban