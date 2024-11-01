edición general
Cinco muertos en un nuevo ataque ruso con drones y misiles sobre Ucrania

Rusia ha lanzado una nueva lluvia de misiles y drones esta noche del domingo sobre Ucrania, en un ataque que ha matado al menos a cinco personas, entre ellas una adolescente de quince años. De hecho, cuatro de las cinco víctimas formaban parte de una misma familia y murieron cuando un ataque destruyó el edificio residencial donde vivían, en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia. Ha sido el mayor ataque de toda la guerra a la región de Lviv.

Pertinax #1 Pertinax *
Cinco homosexuales drogadictos menos.
Andreham #5 Andreham
DEP, a ver si los abuelos se reúnen de una puta vez, se tragan su orgullo de mierda, y dejan de morir personas inocentes que ni les va ni les viene los juegos de medirse la polla de estos subnormales.
#6 pozz *
Cifra de víctimas minimizadas gracias las medidas de seguridad del estado ucraniano, alarmas antiaereas, refugios antiaéreos, defensas antiaereas.... Eso si, la mayoria de ataques de los nazis rusos, contra objetivos puramente civiles, cuya única intención es sembrar el máximo terror posible.
#2 Hollywoodlandia
Pero eso existe todavía? Aún ahí guerra allí?
#3 Grahml
#2 Díselo a Trump, que ni lamiendo el culo a Putin logra convencerle para que deje de lanzar bombas.
A.more #4 A.more
#3 lamiendo el culo a Netanyahu tampoco
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Por culpa de eso no va a ganar el premio novel de la paz. xD
