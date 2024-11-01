Cinco muertos en un nuevo ataque ruso con drones y misiles sobre Ucrania

Rusia ha lanzado una nueva lluvia de misiles y drones esta noche del domingo sobre Ucrania, en un ataque que ha matado al menos a cinco personas, entre ellas una adolescente de quince años. De hecho, cuatro de las cinco víctimas formaban parte de una misma familia y murieron cuando un ataque destruyó el edificio residencial donde vivían, en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia. Ha sido el mayor ataque de toda la guerra a la región de Lviv.