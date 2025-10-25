Cinco imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de fondos europeos destinados a centros de menores

Se trata de cuatro directores de centros de menores extranjeros en las Islas Canarias y un empresario inmobiliario, que habrían utilizado parte de las ayudas para su enriquecimiento personal y para inflar contratos de alquiler de inmuebles vinculados a los centros de menores
Caso Menas: 95 euros al día por cada menor y control cero
Caso Menas: Anticorrupción pide que el Ejecutivo Canario encargue una auditoría contable para evaluar el «descontrol»
