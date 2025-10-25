edición general
Cinco imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de fondos europeos destinados a centros de menores

Se trata de cuatro directores de centros de menores extranjeros en las Islas Canarias y un empresario inmobiliario, que habrían utilizado parte de las ayudas para su enriquecimiento personal y para inflar contratos de alquiler de inmuebles vinculados a los centros de menores

ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Vaya... Al final los que se quedan la pasta dedicada a la inmigración si que comen jamón.
#2 poxemita
#1 igual son veganos.
#3 Xidaug
gobierno del psoe y ayudas europeas? combo mortal …. a espuertas señores
manzitor #6 manzitor
#3 Si te sueltan 140k millones en pocos años, no te quepa duda que alguien morderá de más. En España gobiernan muchos colores y todos han pillado fondos que tienen que administrar y auditar. Y pese a todo, han sido un acierto (que Feijoo intentó torpedear, a qué os acordáis?)
SegarroAmego #4 SegarroAmego
si se lo gastan en jamón cantaría mucho xD
