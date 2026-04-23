Cinco heridos de gravedad en la colisión de dos trenes en Dinamarca

Dos trenes locales han chocado de frente este jueves al norte de la capital danesa, Copenhague, y han dejado 17 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico, según informaron los servicios de emergencia. El siniestro se ha producido alrededor de las 6.30 (la misma hora en España peninsular), en un paso a nivel. El jefe de operaciones de los Servicios de Emergencia de la Capital, Tim Ole Simonsen, ha indicado que aún no están en condiciones de decir nada sobre la causa del accidente, según varios medios locales.