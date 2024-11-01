edición general
Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras beber leche de fórmula

El Centro Europeo de Control de Enfermedades informa de casos sospechosos y hospitalizaciones después de consumir este producto que ha sido retirado del mercado en Bélgica, Dinamarca, Francia y Reino Unido.

#2 Luiskelele
Los datos de los productos implicados son:
{0x25b6} ️ Nombre del producto: DAMIRA NATUR 1
{0x1f538} Nombre de la marca: DAMIRA
{0x1f538} Número de lote: 8000003307
{0x25b6} ️ Nombre del producto: DAMIRA NATUR 2
{0x1f538} Nombre de la marca: DAMIRA
{0x1f538} Número de lote: 8000003302
