Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras beber leche de fórmula

El Centro Europeo de Control de Enfermedades informa de casos sospechosos y hospitalizaciones después de consumir este producto que ha sido retirado del mercado en Bélgica, Dinamarca, Francia y Reino Unido.
| etiquetas: toxina , cereulida , bebes , leche de fórmula , ecdc , aesan
www.eleconomista.es/salud-bienestar/ultimas-noticias/noticias/13740296
www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentaria
️ Nombre del producto: DAMIRA NATUR 1
Nombre de la marca: DAMIRA
Número de lote: 8000003307
️ Nombre del producto: DAMIRA NATUR 2
Nombre de la marca: DAMIRA
Número de lote: 8000003302