La cigüeña negra en Castilla y León alcanza máxima productividad

Los datos del censo 2024 confirman que la cigüeña negra en Castilla y León mantiene una población estable y alcanza registros reproductores históricos, un hito para la conservación de esta especie. El recuento, integrado en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad, localiza 38 parejas reproductoras y constata el mejor año reproductor desde 2017 ,con 80 pollos volados. La cigüeña negra (Ciconia nigra) es migradora, muy discreta y rehuye la presencia humana, a diferencia de la cigüeña blanca.