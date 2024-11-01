Cierran "Alligator Alcatraz", la cárcel para inmigrantes impulsada por Donald Trump

El predio inaugurado en julio de 2025 en el marco de la política antimigratoria, dejará de funcionar en medio de denuncias y un millonario costo operativo. Tras gastar miles de millones de dólares para mantener bajo condiciones inhumanas a personas inmigrantes, la cárcel “Alligator Alcatraz” inaugurada en julio pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su política antimigración será cerrado a principios de junio, según anunció el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.