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Cierran "Alligator Alcatraz", la cárcel para inmigrantes impulsada por Donald Trump

Cierran "Alligator Alcatraz", la cárcel para inmigrantes impulsada por Donald Trump

El predio inaugurado en julio de 2025 en el marco de la política antimigratoria, dejará de funcionar en medio de denuncias y un millonario costo operativo. Tras gastar miles de millones de dólares para mantener bajo condiciones inhumanas a personas inmigrantes, la cárcel “Alligator Alcatraz” inaugurada en julio pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su política antimigración será cerrado a principios de junio, según anunció el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

| etiquetas: carcel , inmigrantes , trump , alligator , alcatraz , cierra
13 4 0 K 188 Trump
8 comentarios
13 4 0 K 188 Trump
josde #1 josde
Lo que no se sabe es que harán con las 1400 personas que están allí, con lo loco y asesino que es Trump es capaz de alimentar caimanes, mantenerla abierta solamente cuesta un millón de dólares diarios.
2 K 52
perrico #2 perrico *
#1 ¿Cuantos zendales son eso?
Lo digo por lo de las similitudes.
1 K 21
themarquesito #3 themarquesito *
#2 Unos 10 zendales costó Alligator Alcatraz, a lo que hay que sumarle el coste operativo de unos 2 zendales por año
1 K 31
Tontolculo #6 Tontolculo
See you later alligator
1 K 18
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Excelente gestión
0 K 17
Deviance #4 Deviance *
No es rentable.... :troll:
0 K 12
ur_quan_master #5 ur_quan_master
También conocida como Zendal 2
0 K 12
#8 sliana
se han llenado los bolsillos, ha cumplido su objetivo. a otra cosa.
0 K 7

menéame