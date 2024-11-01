Cierra Ediciones de la Flor: escribe su último capítulo el sello emblemático que publicó a Quino y Fontanarrosa

“Cincuenta Ferias y una sola Flor” dice el mensaje de despedida en el stand que la editorial, creada en 1966, tiene en la Feria del Libro de Buenos Aires. El año pasado, los sobrinos herederos de Quino anunciaron que toda la obra del historietista pasaría al sello Sudamericana de la multinacional Penguin Random House, De la Flor fue “herida de muerte”. “Fue un golpe al corazón; De la Flor era Quino y Quino era De la Flor”, dice Ana María Kuki Miller, una de las creadoras de la editorial.