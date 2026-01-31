·
6
meneos
3
clics
Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana
Una nueva marcha por la zona cero pide que el expresidente deje el acta como diputado.
|
etiquetas
:
manifestación
,
dana
,
mazon
,
aforamiento
5
1
0
K
57
actualidad
1 comentarios
5
1
0
K
57
actualidad
#1
ingenierodepalillos
Otras tantas piden que también pierda los dientes.
0
K
11
