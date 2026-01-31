edición general
6 meneos
3 clics
Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana

Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana

Una nueva marcha por la zona cero pide que el expresidente deje el acta como diputado.

| etiquetas: manifestación , dana , mazon , aforamiento
5 1 0 K 57 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Otras tantas piden que también pierda los dientes.
0 K 11

menéame