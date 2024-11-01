Cientos de intelectuales, periodistas y juristas exigen medidas contra las redes de odio y desinformación

Un amplio grupo de periodistas, juristas, académicos y artistas ha lanzado el manifiesto “Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio” para denunciar el clima de intimidación en el debate español. Impulsado por ACO, CTXT, la Fundación Contexto y Acción y medios como infoLibre, Público o La Marea, alerta de redes que usan desinformación y amenazas para silenciar voces críticas.
Pero los habitos perjudiciales, muchos de ellos se han cambiado en el pais con multas, eso si esas multas iban dirigidas a gente sin poder.
Las multas para otros que realmente podrian cambiar algo son de risa.
y precisamente el articulo desinforma