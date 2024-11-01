Cientos de intelectuales, periodistas y juristas exigen medidas contra las redes de odio y desinformación

Un amplio grupo de periodistas, juristas, académicos y artistas ha lanzado el manifiesto “Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio” para denunciar el clima de intimidación en el debate español. Impulsado por ACO, CTXT, la Fundación Contexto y Acción y medios como infoLibre, Público o La Marea, alerta de redes que usan desinformación y amenazas para silenciar voces críticas.