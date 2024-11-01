edición general
Cientos de intelectuales, periodistas y juristas exigen medidas contra las redes de odio y desinformación

Un amplio grupo de periodistas, juristas, académicos y artistas ha lanzado el manifiesto “Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio” para denunciar el clima de intimidación en el debate español. Impulsado por ACO, CTXT, la Fundación Contexto y Acción y medios como infoLibre, Público o La Marea, alerta de redes que usan desinformación y amenazas para silenciar voces críticas.

7 comentarios
JackNorte #3 JackNorte *
El dia en que las exijan los empresarios y propietarios de los medios mayoritarios entonces habra una posibilidad, es complicado que algo cambie si para empezar es mas rentable mentir, soltar bulos y odio. Es imposible que cambie si las consecuencias encima beneficia a quien lo hace.
Pero los habitos perjudiciales, muchos de ellos se han cambiado en el pais con multas, eso si esas multas iban dirigidas a gente sin poder.
Las multas para otros que realmente podrian cambiar algo son de risa.
kastanedowski #2 kastanedowski
Mezclar odio de unos cuantos con la desinformacion masiva de los medios es mezclar peras con manzanas

y precisamente el articulo desinforma
DORO.C #7 DORO.C
La cara de cemento.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pequeño problema tenemos, no solo contra las "redes" sino con los mismos periodistas, es mas, incluso es mas grave y prioritario acabar con esa casta periodistica antes de poder tocar a los infames politicos corruptos.
aupaatu #4 aupaatu
El concepto de libertad Carajo que no tiene ninguna similitud con el de la RAE ,ya es hora de que se legisle para evitar la desinformación que conlleva.
#5 Borgiano
El director de El Plural y Ana Pardo de Vera firmando contra las redes de odio y desinformación... el chiste se cuenta solo.
Natxelas_V #6 Natxelas_V
Propongo que hagan un manifiesto donde describan de manera inequívoca qué es lo que consideran desinformación y qué consideran información fidedigna. Por las risas y eso.
