Cientos de antifascistas recuerdan a Carlos Palomino a 18 años de su asesinato

La movilización honra al joven de 16 años apuñalado por un militar neonazi y llama a enfrentar el auge actual del fascismo.

#2 pensacola
Fascistas antifascistas
#1 Vactor20
No pasaran!
