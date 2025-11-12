·
Cientos de antifascistas recuerdan a Carlos Palomino a 18 años de su asesinato
La movilización honra al joven de 16 años apuñalado por un militar neonazi y llama a enfrentar el auge actual del fascismo.
etiquetas
:
carlos
,
palomino
9
2
0
K
114
actualidad
2 comentarios
#2
pensacola
Fascistas antifascistas
0
K
20
#1
Vactor20
No pasaran!
0
K
7
