Los científicos lanzan una advertencia tras presenciar un fenómeno «muy impactante» en el Ártico: «No fue solo un récord marginal».

2024 fue el año más caluroso jamás registrado, y nuevas investigaciones han demostrado el devastador impacto de esas olas de calor en el Ártico. Según informó New Scientist, los investigadores descubrieron que, en solo seis semanas, el archipiélago de Svalbard perdió el 1 % de su capa de hielo, lo que equivale a 62 gigatoneladas. Eso por sí solo fue suficiente para elevar el nivel del mar en todo el mundo en 0,16 milímetros, una tasa totalmente insostenible. [eng]