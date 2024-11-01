edición general
Los científicos lanzan una advertencia tras presenciar un fenómeno «muy impactante» en el Ártico: «No fue solo un récord marginal».

2024 fue el año más caluroso jamás registrado, y nuevas investigaciones han demostrado el devastador impacto de esas olas de calor en el Ártico. Según informó New Scientist, los investigadores descubrieron que, en solo seis semanas, el archipiélago de Svalbard perdió el 1 % de su capa de hielo, lo que equivale a 62 gigatoneladas. Eso por sí solo fue suficiente para elevar el nivel del mar en todo el mundo en 0,16 milímetros, una tasa totalmente insostenible. [eng]

2024 fue el año más caluroso jamás registrado, y nuevas investigaciones han demostrado el devastador impacto de esas olas de calor en el Ártico.

¿Qué está pasando?
Según informó New Scientist, los investigadores descubrieron que, en solo seis semanas, el archipiélago de Svalbard perdió el 1 % de su capa de hielo, lo que equivale a 62 gigatoneladas. Eso por sí solo fue suficiente para elevar el nivel del mar en todo el mundo en 0,16 milímetros, una tasa totalmente insostenible.

#7 pienso que es sarcasmo tu comentario
#8 Hostia espero que se lea así, si hay conspiranoia mezclando MTV y estación espacial necesito saber más xD
El holocausto ártico de las 18:24.
Sera el mismo 100tifiko?  media
Toda la vida se ha derretido el ártico en verano y congelado en invierno, se creen que nos engañan.
Ni que pudieran medir con absoluta precisión los movimientos del hielo o el agua y predecir el comportamiento a partir de la observación...
#4 La medición del hielo ártico se realiza mediante satélites, que utilizan sensores como los de microondas para medir la extensión (el área cubierta por hielo) y la altitud para estimar el espesor y volumen.
climate.nasa.gov/en-espanol/signos-vitales/extension-minima-del-hielo-
#5 Aaah los amigos de la NASA, supongo que también te creerás que llegaron a la luna, o que la estación espacial internacional no es un reality show producido por la MTV para esparcir la mentira del terraglobismo...
Llevamos desde julio con datos climáticos colapsando a niveles record y las élites con sus bots negándo la catástrofe

Y aquí en menéame las risas son porque esto le llamo holocausto

