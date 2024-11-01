edición general
Científicos descubren que la Península Ibérica está girando en el sentido de las agujas del reloj

Un estudio integra por primera vez datos sísmicos y de satélite para caracterizar la compleja frontera entre las placas euroasiática y africana en el Mediterráneo occidental, delineando con mayor precisión los procesos de colisión y escape cortical que están deformando el suroeste peninsular. La península ibérica, un bloque aparentemente estático anclado al suroeste de Europa, está inmersa en un movimiento de rotación constante y extremadamente lento, un giro en el sentido de las agujas del reloj que ahora queda confirmado.

#1 Robe7064
La balsa de piedra.
0 K 7

