Científicos descubren un ano fosilizado [Eng]  

Dicen que, al igual que las opiniones, todo el mundo tiene uno de estos. Pero los anos son raros en el registro fósil. Los anos generalmente no sobreviven a los estragos del tiempo. Pero, según informa el New York Post , los paleontólogos encontraron un ano fosilizado que data de hace 300 millones de años. Encontraron el ano en un bosque de Turingia, en Alemania. Pertenecía a un reptil y era, propiamente hablando, una cloaca: un orificio multiusos que, a diferencia del ano, sirve para orinar, poner huevos y aparearse, además de defecar.