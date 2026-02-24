edición general
5 meneos
46 clics
Científicos descubren un ano fosilizado [Eng]

Científicos descubren un ano fosilizado [Eng]  

Dicen que, al igual que las opiniones, todo el mundo tiene uno de estos. Pero los anos son raros en el registro fósil. Los anos generalmente no sobreviven a los estragos del tiempo. Pero, según informa el New York Post , los paleontólogos encontraron un ano fosilizado que data de hace 300 millones de años. Encontraron el ano en un bosque de Turingia, en Alemania. Pertenecía a un reptil y era, propiamente hablando, una cloaca: un orificio multiusos que, a diferencia del ano, sirve para orinar, poner huevos y aparearse, además de defecar.

| etiquetas: ano , fósil , alemania , cabarzichnus pulchrus
5 0 0 K 118 FÓSILES
7 comentarios
5 0 0 K 118 FÓSILES
Spirito #3 Spirito
Un arquelogo-orto de toda la vida,
2 K 40
rogerius #4 rogerius *
#3 La ortoarqueología, una disciplina en auge, sin duda.
2 K 40
rogerius #2 rogerius
El tiempo es iñaprensible.
0 K 19
devilinside #6 devilinside
Hoy, en Paleontología de Mierda
0 K 12
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
sin coprolito?
0 K 10
#7 Tiranoc
Un descubrimiento anodino.
0 K 7
#5 Anonimatron
5 años de carrera universitaria. 5 años de doctorado. Varios años de postdoc en países extranjeros. Y que tu trabajo se resuma en haber descubierto un ano fosilizado.
Es tan indignante el cómo los medios de comunicación banalizan estas cosas por los clicks, que es tremendamente cómico.
0 K 6

menéame