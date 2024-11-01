Científicos crean embriones a partir de ADN de piel humana por primera vez [eng]

Científicos estadounidenses han logrado, por primera vez, crear embriones humanos en etapa temprana manipulando ADN tomado de células de la piel de personas y luego fertilizándolo con esperma.
La técnica podría superar la infertilidad debida a la vejez o enfermedades, utilizando casi cualquier célula del cuerpo como punto de partida para la vida.
Incluso podría permitir que parejas del mismo sexo tengan un hijo genéticamente relacionado.
The study, published in the journal Nature Communications, showed 82 functional eggs were made. These were fertilised with sperm and some progressed onto the early stages of embryos development. None were developed beyond the six-day-stage.
Con muchos errores cromosómicos, de ahí que no pasaran de una semana.
Novedoso e inquietante a la vez