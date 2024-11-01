Científicos crean embriones a partir de ADN de piel humana por primera vez [eng]

Científicos estadounidenses han logrado, por primera vez, crear embriones humanos en etapa temprana manipulando ADN tomado de células de la piel de personas y luego fertilizándolo con esperma.



La técnica podría superar la infertilidad debida a la vejez o enfermedades, utilizando casi cualquier célula del cuerpo como punto de partida para la vida.



Incluso podría permitir que parejas del mismo sexo tengan un hijo genéticamente relacionado.