Científicos crean embriones a partir de ADN de piel humana por primera vez [eng]

Científicos estadounidenses han logrado, por primera vez, crear embriones humanos en etapa temprana manipulando ADN tomado de células de la piel de personas y luego fertilizándolo con esperma.

La técnica podría superar la infertilidad debida a la vejez o enfermedades, utilizando casi cualquier célula del cuerpo como punto de partida para la vida.

Incluso podría permitir que parejas del mismo sexo tengan un hijo genéticamente relacionado.

#1 Abril_2025
The study, published in the journal Nature Communications, showed 82 functional eggs were made. These were fertilised with sperm and some progressed onto the early stages of embryos development. None were developed beyond the six-day-stage.  media
#2 Torrezzno
#1 dicho así parece nada pero han convertido una célula común en una célula madre pluripotente inducida. De ahí a un óvulo, y luego la han fecundado.
Con muchos errores cromosómicos, de ahí que no pasaran de una semana.
Novedoso e inquietante a la vez
#3 estemenda
¿Y ya tienen pensado como le van a llamar? Porque desechar un embrión atentaría contra el derecho a la vida :roll:
