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La ciencia tiene claro que ser buena persona da la felicidad. El problema es el coste oculto de "pasarse de bueno"

La ciencia tiene claro que ser buena persona da la felicidad. El problema es el coste oculto de "pasarse de bueno"

Desde que somos pequeños, la sociedad nos ha bombardeado con un mensaje bastante claro: hay que ser buenas personas. Es un imperativo moral, sí, pero durante las últimas décadas la ciencia ha intentado responder a una pregunta mucho más pragmática: ¿ser amables con los demás tiene un impacto real en nuestra felicidad? Aquí es donde un grupo de investigadores ha querido dar una respuesta.

| etiquetas: ciencia , felicidad
7 2 1 K 63 ciencia
6 comentarios
7 2 1 K 63 ciencia
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
la ciencia no entiende de moralismos. lo que es ser o no buena persona es una convención social, cultural, que cambia y que depende del dónde y del cuándo y con quién, no de la ciencia. y por cierto, "ser amable" no tiene nada que ver con ser buena persona. todos conocemos personas que tienen un trato personal exquisito y que en la práctica, por cómo conducen sus vidas y las consecuencias que ello tiene en la sociedad, son unos verdaderos hijos de la gran puta. ven lo amable y las…   » ver todo el comentario
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skaworld #2 skaworld
Emmmm "la siensia" cuala?
2 K 36
Tx4 #3 Tx4
"Siempre saludaba..." :troll:
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#4 marcotolo
si algo aprendi en 6 decadas para estar agusto,
es tratar bien a la buena gente,
y sacar beneficio sin escrupulos a la de mala calidad
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avejamdro #6 avejamdro
#4 prácticamente mi lema,"Con las buenas(personas) el mejor con las malas el peor"
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#5 cocococo
La gente que parece muy buena gente es casi siempre la peor gente. Es como muchos curas, por delante buenos modales y por detrás dando por culo.
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menéame