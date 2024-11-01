La ciencia tiene claro que ser buena persona da la felicidad. El problema es el coste oculto de "pasarse de bueno"

Desde que somos pequeños, la sociedad nos ha bombardeado con un mensaje bastante claro: hay que ser buenas personas. Es un imperativo moral, sí, pero durante las últimas décadas la ciencia ha intentado responder a una pregunta mucho más pragmática: ¿ser amables con los demás tiene un impacto real en nuestra felicidad? Aquí es donde un grupo de investigadores ha querido dar una respuesta.