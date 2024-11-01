La ciencia en abierto: el primer sistema español que rompe con el monopolio de las revistas científicas

La mayor parte de la ciencia española se hace con fondos públicos y es de justicia que sea de acceso libre. Este fue el punto de partida de investigadores del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), que han lanzado SÍLICE, acrónimo de Sistema de Información sobre la Literatura Científica Española, la primera iniciativa en España que pretende ofrecer un sistema de ciencia en abierto basado únicamente en fuentes e identificadores libres.