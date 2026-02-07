Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos

Un ataque informático bloqueó durante dos días gran parte de la actividad de una de las principales empresas agrícolas de la Ribera, el fabricante de zumos y conservas Agriconsa, cuyas instalaciones se encuentran en el polígono industrial Pepe Miquel de Algemesí. Según ha podido saber Levante-EMV, el problema provocó, además de dificultades operativas, el retraso del pago de las nóminas de los trabajadores. Sin embargo, esta y otras afecciones se han subsanado ya.