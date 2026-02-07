edición general
Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos

Un ataque informático bloqueó durante dos días gran parte de la actividad de una de las principales empresas agrícolas de la Ribera, el fabricante de zumos y conservas Agriconsa, cuyas instalaciones se encuentran en el polígono industrial Pepe Miquel de Algemesí. Según ha podido saber Levante-EMV, el problema provocó, además de dificultades operativas, el retraso del pago de las nóminas de los trabajadores. Sin embargo, esta y otras afecciones se han subsanado ya.

Abrildel21 #2 Abrildel21
¿Por qué no llaman al primo?
1 K 24
tul #1 tul
alguien no ha pagado a la mafia...
0 K 12
alfema #4 alfema
Cuando salen noticias de este tipo siempre me queda la duda de cómo llegaron a jaquearlos, ¿alguna mala configuración del sistema?, ¿alguna vulnerabilidad?, ¿fallo humano?.
0 K 11
elgranpilaf #5 elgranpilaf
La culpa siempre del informático
0 K 11
#3 La_Conquista_Del_Mundo
No hace falta ni pegar un tiro xD
0 K 10
#6 poxemita
Dos días paralizados, los nuevos lotes de zumo tendrán un plus de sabor.
0 K 10

