edición general
12 meneos
92 clics
Chuck Norris VS Bruce Lee - El furor del Dragón

Chuck Norris VS Bruce Lee - El furor del Dragón

Chuck Norris y Bruce Lee se enfrentan en una pelea a muerte en el Coliseo de Roma.

| etiquetas: chuck norris , bruce lee , coliseo , el furor del dragón
11 1 1 K 51 ocio
7 comentarios
11 1 1 K 51 ocio
botafoch #2 botafoch
Hay gatito, hay meneo
2 K 29
Deviance #3 Deviance *
Hostias, esa secuencia es memorable.
Con más pelos en la espalda que la cama un oso, jajajaja.
Así como en la que pelea con Kareem Abdul Jabbar.
Mu weno #0
Edito: Con Abdul Jabbar es Bruce Lee y no me acuerdo en que peli, pero me ha venido el flash así a cañón.
1 K 21
Vodker #5 Vodker
Épica. Pelea épica.
1 K 21
#6 DotorMaster
#5 y además Chuck pillando de lo lindo xD
0 K 10
elTieso #7 elTieso
Ahora entiendo lo de ser un tío de pelo en pecho. Lo que no sabía era lo de llevar una manta sobre los hombros también. :->
0 K 11
kosako #1 kosako
Subir videos de Chuck peleando es como cuando muere un cantante y empiezan a subir canciones suyas de YouTube, no? xD
0 K 11
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 Así es. Literalmente :-|
0 K 11

menéame