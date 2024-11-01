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Chuck Norris VS Bruce Lee - El furor del Dragón
Chuck Norris y Bruce Lee se enfrentan en una pelea a muerte en el Coliseo de Roma.
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:
chuck norris
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bruce lee
,
coliseo
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el furor del dragón
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#2
botafoch
Hay gatito, hay meneo
2
K
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#3
Deviance
*
Hostias, esa secuencia es memorable.
Con más pelos en la espalda que la cama un oso, jajajaja.
Así como en la que pelea con Kareem Abdul Jabbar.
Mu weno
#0
Edito: Con Abdul Jabbar es Bruce Lee y no me acuerdo en que peli, pero me ha venido el flash así a cañón.
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K
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#5
Vodker
Épica. Pelea épica.
1
K
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#6
DotorMaster
#5
y además Chuck pillando de lo lindo
0
K
10
#7
elTieso
Ahora entiendo lo de ser un tío de pelo en pecho. Lo que no sabía era lo de llevar una manta sobre los hombros también.
0
K
11
#1
kosako
Subir videos de Chuck peleando es como cuando muere un cantante y empiezan a subir canciones suyas de YouTube, no?
0
K
11
#4
MoñecoTeDrapo
#1
Así es. Literalmente
0
K
11
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comentarios)
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Con más pelos en la espalda que la cama un oso, jajajaja.
Así como en la que pelea con Kareem Abdul Jabbar.
Mu weno #0
Edito: Con Abdul Jabbar es Bruce Lee y no me acuerdo en que peli, pero me ha venido el flash así a cañón.