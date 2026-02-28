edición general
2 meneos
25 clics
Chucherías y camisetas de fútbol: ¿Qué hay detrás del boom de los nuevos 'museos' de Madrid?

Chucherías y camisetas de fútbol: ¿Qué hay detrás del boom de los nuevos 'museos' de Madrid?

Pequeños espacios de exposiciones proliferan en la capital. Muchos están asociados a marcas comerciales y los expertos advierten: no pueden considerarse museos. cada vez hay más pequeños espacios que atraen público que busca vivir una experiencia distinta. Legends: the home of football, el Museo del Videojuego, el de las Ilusiones, el de la Felicidad o el Sweet Space Museum (museo del espacio de las chucherías) son algunos ejemplos. A pesar de que la entrada siempre es de pago y ronda los 15-30 euros, estos locales se llenan cada fin de semana.

| etiquetas: chucherías , camisetas , fútbol , museos , madrid
2 0 0 K 22 ocio
1 comentarios
2 0 0 K 22 ocio
mperdut #1 mperdut
A estas cosas no creo que haya que darle muchas vueltas, que les llamen como quieran, que cobren la entrada que quieran, si les va bien, me alegro por ellos y si no ya cerraran y se buscaran otra formula de negocio.
0 K 10

menéame