Choque sin precedentes en el Tribunal de Cuentas tras detectar que el Gobierno desvía fondos europeos al pago de pensiones

La cúpula del Tribunal de Cuentas vivió el pasado martes a puerta cerrada un choque sin precedentes sobre lo más importante que fiscalizan: la llamada Cuenta General del Estado (CGE). Es el mapa global de las cuentas anuales de la Administración Central y todas sus entidades públicas y presenta, entre otras irregularidades, el desvío de los fondos europeos a gastos de otro tipo como complementar el pago de pensiones, según varios consejeros de la institución fiscalizadora. Así lo confirman a EL MUNDO distintas fuentes próximas al Pleno del Tri
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Los miembros del PP se oponen a las cuentas del gobierno. Choque sin precedentes.
Por cierto, ¿cuál es el monto usado para pagar pensiones? No me ha quedado claro leyendo la noticia.
El Mundo da por hecho que el Gobierno ha desviado fondos, pero luego lees en otro medio y son simplemente los consejeros designados por el PP los que lo afirman: officialpress.es/tribunal-de-cuentas/
Además, resulta que pese a las discrepancias, la cúpula del organismo ha dado finalmente luz verde al informe, aunque lo ha hecho en un clima de alta tensión interna y con votos críticos poco habituales en este tipo de documentos. Luego resulta que simplemente se han inventado un "voto crítico" y hablan de “desviación de finalidad”.
Yo meneé por las risas y por si alguien proporciona informacion de verdad, que estoy vago.
Ves?
Gracias #11, #10
www.lasexta.com/programas/sexta-noche/afra-blanco-rajoy-vacio-40000-mi
Y lo de que se usó para pagar a la banca viene porque además se usó para invertir en deuda pública, tal y como se estipuló en el momento de su creación, pues no vas a dejar el dinero metido en una hucha sin más para que pierda valor por la inflación, por lo que ese dinero se invertía en deuda del estado (ayudando a pagar las cuentas del estado y siendo además la deuda pública una inversión de bajísimo riesgo)
Y de… » ver todo el comentario
¿Cuantas pensiones se pueden pagar con el dinero que han destinado y destinan para las guerras? El reamre y el aumento de gasto en defensa lo han aprobado el PPSOE, en contra de Sumar
Básicamente, tienen dinero disponible en caja y lo usan para el pago que tengan que hacer, no quiere decir que ese dinero Europeo vaya a pagar las pensiones realmente, porque esos fondos europeos si no se llegan a usar se tienen que devolver, por lo que si dieran ayudas ahora de ese año se pagara igualmente desde el tesoro y si no se usan, al final se devolverian.