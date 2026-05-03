Choque sin precedentes en el Tribunal de Cuentas tras detectar que el Gobierno desvía fondos europeos al pago de pensiones

La cúpula del Tribunal de Cuentas vivió el pasado martes a puerta cerrada un choque sin precedentes sobre lo más importante que fiscalizan: la llamada Cuenta General del Estado (CGE). Es el mapa global de las cuentas anuales de la Administración Central y todas sus entidades públicas y presenta, entre otras irregularidades, el desvío de los fondos europeos a gastos de otro tipo como complementar el pago de pensiones, según varios consejeros de la institución fiscalizadora. Así lo confirman a EL MUNDO distintas fuentes próximas al Pleno del Tri