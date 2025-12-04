edición general
Choque entre cargos del gobierno de Ayuso por las obras investigadas en el ‘caso FP’: “Claramente es ilegal”

Primero, porque dice haber expresado su rechazo al método empleado durante una reunión de octubre de 2021 con otros cargos de la Consejería de Educación. Segundo, porque respalda su versión con un email enviado en diciembre de ese año en el que reclama aplicar la ley de contratos del sector público (“[De lo contrario] manifiesto mi total oposición”, sentenció). Y tercero, porque uno de los receptores de ese correo, y uno de los asistentes a la reunión, dice, es un alto cargo del gobierno de Ayuso, José María Rodríguez.

cocolisto #1 cocolisto
El día que salga toda la mierda tapada por jueces y tribunales en la comunidad de Madrid,no va haber cárcel suficientemente grande para tanto malhechor.
uyquefrio #2 uyquefrio
#1 Dará igual, llevan en la sangre el espíritu del capitán Serrano; hundirán el país y acto seguido se erigirán como los líderes de las ruinas.
