El chocolate, con alarmas antirrobo en Vigo

Supermercados de Vigo han comenzado a instalar alarmas y sistemas antirrobo en las tabletas de chocolate, tratándolas casi como productos de lujo o alcoholes caros. Esta medida responde al incremento de los hurtos motivados por la subida del precio del cacao en 2025, encareciendo de manera notable los productos derivados del cacao. Según el INE, el precio del cacao ha registrado este año un aumento de alrededor del 25%, debido a factores como la menor cosecha en los principales países productores y la presión de los mercados internacionales.

3 comentarios
Entro esperando ver chocolates de 20€ y veo alarmas en chocolates de 0,87€ :palm:
#1 Aparentemente es en todos los chocolates, sin importar el precio. El único al que no le veo alarma es al chocolate a la taza. Los robarán para venderlos, como otros muchos productos.
#1 Ojo, que ese chocolate es blanco xD
