El chocolate, con alarmas antirrobo en Vigo  

Supermercados de Vigo han comenzado a instalar alarmas y sistemas antirrobo en las tabletas de chocolate, tratándolas casi como productos de lujo o alcoholes caros. Esta medida responde al incremento de los hurtos motivados por la subida del precio del cacao en 2025, encareciendo de manera notable los productos derivados del cacao. Según el INE, el precio del cacao ha registrado este año un aumento de alrededor del 25%, debido a factores como la menor cosecha en los principales países productores y la presión de los mercados internacionales.