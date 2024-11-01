edición general
El chiste de Franco y Stalin

El chiste de Franco y Stalin  

Escena de "Madregilda" (1993) de Francisco Regueiro. es.wikipedia.org/wiki/Madregilda

Pacofrutos #2 Pacofrutos *
—Anda, eres de Cádiz. Cuéntame un chiste.
—Va tu puta madre por el cementerio pisando a todos tus muertos y se engancha en los cuernos de tu padre.
—Jajajajaja, qué acento, QUÉ A-CEN-TO.

www.meneame.net/story/francisco-franco-chistes-contaban-voz-baja-1  media
silvano.jorge #1 silvano.jorge
Lo que no soltó el hijo puta fue el poder.
#3 Bronconeumonía
Peliculón. Los actores están sembrados.
