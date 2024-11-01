La chirigota de los Stephen Hawking, del COAC 2026, donará las sillas de ruedas para los enfermos de ELA  

El COAC (Concurso de Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) de Cádiz siempre deja alguna sorpresa inesperada. En esta ocasión ha llegado de la mano de la chirigota de Miguel Ángel Llull con ‘Una chirigota en teoría’, ha decidido parodiar a Stephen Hawking utilizando el humor negro y la sensibilidad como principales herramientas. El riesgo era enorme, pero esta chirigota ha calado desde el primer momento en los aficionados. La agrupación ha anunciado que donará sus sillas de ruedas para los enfermos de ELA.