Chirigota Platónica 2024 «Valiente Príncipe». NARKO-FILO-ETARRA. Carnaval de Cádiz  

La chirigota "Valiente Príncipe" fue la agrupación callejera de Cádiz conocida como La Chirigota Platónica en el Carnaval de 2024, caracterizada por un príncipe que anhela experiencias "normales" como usar transporte público, fumar, vivir como okupa o ser detenido, satirizando su vida real y sus fantasías con letras ingeniosas y un toque provocador, y se hizo popular en redes sociales por sus actuaciones llenas de humor sobre política y la vida cotidiana. Este vídeo muestra una actuación de la chirigota 'Valiente Príncipe'

