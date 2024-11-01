edición general
2 meneos
1 clics
Chiquito de la Calzada, figura emblemática de la fértil conexión entre humor. Charla dentro de la segunda edición de 'Fistrosofía', jornadas de estudio y pensamiento en torno a su figura y flamenco

Chiquito de la Calzada, figura emblemática de la fértil conexión entre humor. Charla dentro de la segunda edición de 'Fistrosofía', jornadas de estudio y pensamiento en torno a su figura y flamenco

'Fistrosofía' nació el año pasado para poner de relieve cómo Chiquito de la Calzada "pervive en la memoria colectiva", pese a su fallecimiento en 2017, desde su irrupción para el gran público, "cuando la televisión se veía todavía en familia, en los inicios de las cadenas privadas en los 90, y no existía el consumo individual de ahora". Lo primero curioso es que gustara fuera de lo local y el consenso que generó, ya que fue una de las personas más queridas de España y se metió en el bolsillo a todo el mundo".

| etiquetas: chiquito , de la calzada , fistrosofía , festival moments , aniversario
2 0 0 K 21 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 21 cultura

menéame