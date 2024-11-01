Chinese Electrotech es la gran beneficiada con la guerra de Irán (eng)

"Francia y España, que generan su electricidad principalmente a partir de fuentes no fósiles (incluida la energía nuclear en Francia), se han visto parcialmente protegidas de los efectos secundarios de la guerra. Italia, que depende en gran medida del gas, ha sufrido graves consecuencias.Además, la decisión de Trump de contrarrestar el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz bloqueando también el estrecho de Ormuz refuerza la percepción de que depender del petróleo y el GNL estadounidenses, algo que los países tendrán que hacer si no recurren a..."