edición general
7 meneos
29 clics
Chinese Electrotech es la gran beneficiada con la guerra de Irán (eng)

Chinese Electrotech es la gran beneficiada con la guerra de Irán (eng)

"Francia y España, que generan su electricidad principalmente a partir de fuentes no fósiles (incluida la energía nuclear en Francia), se han visto parcialmente protegidas de los efectos secundarios de la guerra. Italia, que depende en gran medida del gas, ha sufrido graves consecuencias.Además, la decisión de Trump de contrarrestar el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz bloqueando también el estrecho de Ormuz refuerza la percepción de que depender del petróleo y el GNL estadounidenses, algo que los países tendrán que hacer si no recurren a..."

| etiquetas: usa , trump , renovables , china
7 0 1 K 72 politica
4 comentarios
7 0 1 K 72 politica
rogerius #3 rogerius *
#0 ¿Qué te parece si traduces el titular? Algo así, Chinese Electrotech es la Gran Ganadora con la guerra de Irán.
0 K 20
#1 Murciegalo
TRAD: "Donald Trump quiere frenar la revolución de las energías renovables. Pero no puede : seguirá avanzando por todo el mundo porque la economía y la ciencia la respaldan con creces. Sin embargo, Trump sí puede asegurarse de que esta revolución nos quede atrás. Y el gran beneficiario geopolítico de la hostilidad de Trump hacia la revolución energética será China, que domina la producción de infraestructura de energías renovables.

Además, el futuro energético liderado por China llegará…   » ver todo el comentario
0 K 15
#2 Murciegalo
hay una cosa que envidio de substack y/o los seguidores de krugman: el nivel de los foros. Aquí nos dedicamos básicamente a decir gracietas, ocurrencias y sacudirnos los unos a los otros. De muestra un botón: "Paul ha captado algo muy importante, algo que los debates occidentales a menudo subestiman: el centro de gravedad de la competencia energética mundial ya no reside principalmente en quién posee más recursos de petróleo y gas, sino cada vez más en quién puede proporcionar equipos de…   » ver todo el comentario
0 K 15
sotillo #4 sotillo
Bueno, dicen que estamos comprando más gas a Rusia que nunca
0 K 10

menéame