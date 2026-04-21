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Chinamaxxing: el fenómeno viral que enfurece a Trump

Chinamaxxing: el fenómeno viral que enfurece a Trump

Por primera vez en casi veinte años, China le ha ganado el pulso a Estados Unidos en el tablero de la percepción global. La empresa Gallup, la de las encuestas de siempre, acaba de difundir un número incómodo para Washington: en su último sondeo anual sobre liderazgo global realizado en 130 países, el 36% de los encuestados aprueba la gestión de China, frente al 31% que lo hace con la de Estados Unidos. Una diferencia de cinco puntos que, según Gallup, marca una de las mayores brechas registradas.

| etiquetas: china , estados unidos , gallup , liderazgo global , gallup
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5 comentarios
14 2 1 K 163 actualidad
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Si algo positivo se puede decir de trump, es que ha mostrado sin tapujos la verdadera cara de los eeuu, y el peligro que representan para la estabilidad mundial.
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carakola #5 carakola
#4 Sometimiento para América latina y guerra para los demás continentes. American way of fucking your life.
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masde120 #2 masde120
Un titular que no te podrás creer!
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mandelbr0t #3 mandelbr0t *
#2 Enfadó a Trump y a Melania y dejó a todos impactados.
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menéame