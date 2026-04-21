Chinamaxxing: el fenómeno viral que enfurece a Trump

Por primera vez en casi veinte años, China le ha ganado el pulso a Estados Unidos en el tablero de la percepción global. La empresa Gallup, la de las encuestas de siempre, acaba de difundir un número incómodo para Washington: en su último sondeo anual sobre liderazgo global realizado en 130 países, el 36% de los encuestados aprueba la gestión de China, frente al 31% que lo hace con la de Estados Unidos. Una diferencia de cinco puntos que, según Gallup, marca una de las mayores brechas registradas.