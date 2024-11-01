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China, territorio de muchas culturas

China, territorio de muchas culturas

China no es solo tierra, historia o cultura, sino que también es su gente. El uso de la palabra “China” para referirse al gigante asiático se atestiguó por primera vez en 1516 en el Livro de Duarte Barbosa, donde el portugués narraba sus viajes por los mares del sureste asiático. Sin embargo, los propios habitantes del país lo denominan “Zhong Guo”, “nación del centro”. El origen de este nombre se remonta al origen de su civilización, que a su vez está relacionada con la cultura mayoritaria en la China actual.

| etiquetas: china , etnias , cultura
8 1 0 K 123 cultura
3 comentarios
8 1 0 K 123 cultura
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pero solo un uso horario

tiene que ser iteresante aquello
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ombresaco #3 ombresaco
#1 no sé cuál es el problema de que todos tengan un huso horario, al menos a nivel teórico, siempre y cuando en un sitio la jornada laboral se mueva más o menos con el sol
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Sawyer76 #2 Sawyer76 *
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