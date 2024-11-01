edición general
China superará a EEUU en innovación biomédica

China superará a EEUU en innovación biomédica

En Davos, el director de Pfizer destacó que China pasó del 5 % al 30 % en ensayos clínicos globales, mientras Europa cayó del 22 % al 12 % en una década. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, afirmó en el Foro Económico Mundial que China está en camino de convertirse en el líder global en innovación biomédica, y que podría superar a Estados Unidos “en uno o dos años”.

Durante su intervención en Davos, Bourla señaló que la ventaja china se sustenta en la integración acelerada de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Dos datos:

- Lei Haichao que sería el equivalente a ministro de la sanidad de China.
successively graduated from Weifang Medical University (now Shandong Second Medical University), Shandong Medical University (now Shandong University), and Shanghai Medical University (now Shanghai Medical College, Fudan University).

- es.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr. [[ Robert F Kennedy ]] lo que sería más o menos aquí el ministro de sanidad. (perdón que el enlace no va fino creo que por culpa del punto final)

, es un abogado, político, activista antivacunas,[1] y difusor de teorías de conspiración[2
2
Ka1900 #3 Ka1900
China a este paso superará a EEUU en todo...incluido en derechos humanos que ya es mear fuera del tiesto...pero a este paso, ya no descarto nada, ni una guerra civil entre estadounidenses como no acaben con ese gobierno inmediatamente.
1
wachington #7 wachington
#3 Creo que ya les están superando en eso también.
0
EldelaPepi #4 EldelaPepi *
EEUU supera a China en el número de civiles asesinados.

!YUESEI! !YUESEI!
1
obmultimedia #5 obmultimedia
#4 y en drogadictos tambien.
1
Bhuvaya #6 Bhuvaya
La pregunta es en qué no está superando China a USA.
0
josde #8 josde
China hoy en día supera en todo a EEUU, mas con el loco, pederasta al mando.
0

