China superará a EEUU en innovación biomédica

En Davos, el director de Pfizer destacó que China pasó del 5 % al 30 % en ensayos clínicos globales, mientras Europa cayó del 22 % al 12 % en una década. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, afirmó en el Foro Económico Mundial que China está en camino de convertirse en el líder global en innovación biomédica, y que podría superar a Estados Unidos “en uno o dos años”.
Durante su intervención en Davos, Bourla señaló que la ventaja china se sustenta en la integración acelerada de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
| etiquetas: innovación , biomédica , china , pfizer , davos
www.meneame.net/story/moderna-reduce-inversiones-ensayos-vacunas-debid
- Lei Haichao que sería el equivalente a ministro de la sanidad de China.
successively graduated from Weifang Medical University (now Shandong Second Medical University), Shandong Medical University (now Shandong University), and Shanghai Medical University (now Shanghai Medical College, Fudan University).
- es.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr. [[ Robert F Kennedy ]] lo que sería más o menos aquí el ministro de sanidad. (perdón que el enlace no va fino creo que por culpa del punto final)
, es un abogado, político, activista antivacunas,[1] y difusor de teorías de conspiración[2
!YUESEI! !YUESEI!