China superará a EEUU en innovación biomédica

En Davos, el director de Pfizer destacó que China pasó del 5 % al 30 % en ensayos clínicos globales, mientras Europa cayó del 22 % al 12 % en una década. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, afirmó en el Foro Económico Mundial que China está en camino de convertirse en el líder global en innovación biomédica, y que podría superar a Estados Unidos “en uno o dos años”.



Durante su intervención en Davos, Bourla señaló que la ventaja china se sustenta en la integración acelerada de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.