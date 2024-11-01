edición general
Moderna reduce inversiones en ensayos de vacunas debido a la reacción negativa en EE.UU., según el CEO en Bloomberg TV

Moderna no tiene previsto invertir en nuevos ensayos de vacunas en fase avanzada debido a la creciente oposición a las inmunizaciones por parte de funcionarios estadounidenses, declaró el director ejecutivo Stephane Bancel en una entrevista con Bloomberg TV el jueves.
Las acciones del fabricante de vacunas subieron un 10,16% en las operaciones matutinas.

"No se puede obtener un retorno de la inversión si no se tiene acceso al mercado estadounidense", afirmó Bancel a Bloomberg TV al margen del Foro Económico Mundial en Davos.

Bancel señaló que

Supercinexin #1 Supercinexin
Van a hundir todo lo bueno que tenía capitalistamente ese puto país de mierda y se van a quedar con su metaverso de compañías de internet, redes sociales y empresas de espionaje civil masivo.

Y debemos celebrarlo.
1 K 39

