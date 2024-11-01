China y Rusia vetan resolución para desbloqueo de Ormuz

La resolución del Consejo de Seguridad instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.
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El nivel de hijoputismo es alucinante. Y la falta de reacción de "la comunidad internacional" también.
cosas de liberalescosas de "el mundo libre".
Sí, pero tampoco dice nada el artículo.
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Y sobretodo, es posible que una ofensiva diplomática puede acabar con toda una civilización?
Perdone mi ignorancia ,pero es que sin contexto no sé cómo debería de interpretarlo.
Gracias y felices órbitas.
A China le interesa saber hasta donde llega USA, que se debilite USA, que de debiliten las alianzas de USA y mostrarse como un socio estable y fiable.