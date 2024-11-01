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China y Rusia vetan resolución para desbloqueo de Ormuz

La resolución del Consejo de Seguridad instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

| etiquetas: onu , china , rusia , veto , estrecho de ormuz , apertura
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Exigimos a Iran que renuncie a su única baza para evitar la total aniquilación como pueblo soberano… en fin, cosas de liberales.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#2 No olvidemos que son aguas territoriales de Oman e Irán que el bloque colonialista pretende que estén abiertas, sin contraprestación alguna incluso durante una agresión criminal por parte de dos países a Irán.

El nivel de hijoputismo es alucinante. Y la falta de reacción de "la comunidad internacional" también.
1 K 28
JohnnyQuest #11 JohnnyQuest
#2 @Mancebador, pero dime. Todavía tengo que creerme que existe un órden internacional? Todavía tenemos que operar en esa eterna confusión entre lo que es y lo que debiera, tan común del zeitgeist liberal? Conservador o progresista, da igual. Explícame qué es lo que no compartes.
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#2 cosas de liberales cosas de "el mundo libre".
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JohnnyQuest #13 JohnnyQuest
#12 Liberal en el sentido histórico, no exclusivamente en gililiberal. En la eterna fantasía idealista de que las leyes describen la realidad, en vez el equilibrio de poderes que se demuestra en el plano material. Me sirve lo mismo para giliberales que para progresistas.
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Ainhoa_96 #18 Ainhoa_96
#1 #13 casi sería mejor no usar el término "liberal" a secas, pues tiene connotaciones muy diversas (por ejemplo, en EEUU se refiere al bloque de Bernie Sanders!), yo creo que #1 quería decir neoliberal.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Y ni una puta referencia al ataque sobre Irán ... a lo mejor lo dejan para otro comunicado. :roll:
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efectogamonal #7 efectogamonal *
#3 Te refieres a la ONU, verdad? {0x1f525}
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Sí, pero tampoco dice nada el artículo.
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efectogamonal #14 efectogamonal
#8 Lo dice en el párrafo final {0x1f525}
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efectogamonal #1 efectogamonal *
China y Rusia dispuestos a cambiar las reglas del juego, para siempre.

Relacionada {0x1f525}
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efectogamonal #4 efectogamonal *
Edit {0x1f525}
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fofito #9 fofito
#4 Como venusiano recién llegado al planeta tierra me surge una duda...esa ofensiva no será ,por casualidad, diplomática?
Y sobretodo, es posible que una ofensiva diplomática puede acabar con toda una civilización?

Perdone mi ignorancia ,pero es que sin contexto no sé cómo debería de interpretarlo.
Gracias y felices órbitas.
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ayatolah #6 ayatolah *
A Rusia le interesa un precio de petroleo alto, además de mostrar apoyo a Irán, que bien le suministró drones Shahed al principio de la invasión a Ucrania y luego con planos y medios técnicos.
A China le interesa saber hasta donde llega USA, que se debilite USA, que de debiliten las alianzas de USA y mostrarse como un socio estable y fiable.
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#17 rystan
#6 Sustituir al petrodólar con el yuan representa un beneficio increible.
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Ahora Trump dirá que no le han dejado otra opción que atacar con armas nucleares tácticas; no creo que se atreva a lanzar un nuke directamente.
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#16 rystan
#10 Lo habrá pensado, pero sabe que no se lo van a permitir.
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#15 rystan
A ver, Iran, el consejo de seguridad lo ha deliberado a fondo y la decisión está clara. Ya sabemos que os bombardean, pero por el nivel de valor de la bolsa, os teneis que aguantar. Además, vosotros también podeis invertir y todo el mundo gana.
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menéame