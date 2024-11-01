China restringe las exportaciones de fertilizantes, agravando la escasez provocada por el conflicto bélico

China está limitando las exportaciones de fertilizantes para proteger su mercado interno, según informaron diversas fuentes del sector, lo que supone una presión adicional para unos mercados globales que ya lidian con el desabastecimiento causado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. China figura entre los mayores exportadores de fertilizantes - y cuenta con un historial de control de exportaciones para mantener los precios bajos para sus agricultores.