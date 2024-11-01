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China restringe las exportaciones de fertilizantes, agravando la escasez provocada por el conflicto bélico

China está limitando las exportaciones de fertilizantes para proteger su mercado interno, según informaron diversas fuentes del sector, lo que supone una presión adicional para unos mercados globales que ya lidian con el desabastecimiento causado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. China figura entre los mayores exportadores de fertilizantes - y cuenta con un historial de control de exportaciones para mantener los precios bajos para sus agricultores.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , china , iii www
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3 comentarios
5 0 0 K 76 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
y cuenta con un historial de control de exportaciones para mantener los precios bajos para sus agricultores.

Es decir, China sigue aplicando la misma política que en el pasado.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 esto es un atraso. un país debe exportar lo necesario para que maximice las ganancias de las grandes fortunas no solamente lo que le sobra.

No tenéis ni idea de economía.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Si te parece los exportará todos a Occidente para paliar la carestía que Occidente ha provocado arrasando países que NO le habían hecho NADA por puro colonialismo. Que se mueran cincuenta o setenta millones de chinos, que hay muchos, y nosotros somos más importantes. Mentalidad euroyankee 100% no han cambiado nada desde el siglo XIX.
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