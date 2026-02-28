China registró un promedio de 26.000 nuevas empresas creadas por día en 2025, según datos oficiales publicados hoy sábado.El año pasado se establecieron un total de 25,74 millones de nuevas entidades de mercado en todo el país, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). En 2025, el número de nuevas empresas con capital extranjero en China alcanzó los 70.392, lo que representa un aumento interanual del 19,1 por ciento, según revelaron los datos del BNE. Estas empresas destinaron 116.800 millones de yuanes (aproximadamente 16.8
| etiquetas: china , crecimiento diario
Yo empecé la tramitación de mi SL a principios de febrero y me la dieron casi a finales.
Tuve que ir a Alicante (siendo de Elche) a firmar ante notario, aunque eso supongo que fue más decisión de mi propio contable (yo era un yogurín así que me fié de lo que me decía) porque serían colegas.
Y luego el CIF definitivo tardó en llegar otro tiempo, por eso se llama "CIF definitivo", porque te dan uno "provisional" aunque es el mismo número... cuando lo lógico es que te den el CIF y ya.
Otra cosa en la que nos gana el comunismo.
Mientras tanto, los actores racionales del RIC (Rusia-India-China) invierten en una compleja construcción estratégica. geoestrategia.eu/noticia/45902/politica/crisis-del-modelo-occidental.h