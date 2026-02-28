edición general
China reporta un promedio diario de 26.000 nuevas empresas en 2025

China reporta un promedio diario de 26.000 nuevas empresas en 2025

China registró un promedio de 26.000 nuevas empresas creadas por día en 2025, según datos oficiales publicados hoy sábado.El año pasado se establecieron un total de 25,74 millones de nuevas entidades de mercado en todo el país, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). En 2025, el número de nuevas empresas con capital extranjero en China alcanzó los 70.392, lo que representa un aumento interanual del 19,1 por ciento, según revelaron los datos del BNE. Estas empresas destinaron 116.800 millones de yuanes (aproximadamente 16.8

10 comentarios
Torrezzno #4 Torrezzno
Aqui necesitas 26000 horas para constituir una
#5 jaramero
#4 o 26 sobres :troll:
Supercinexin #8 Supercinexin
#5 En realidad es extremadamente sencillo administrativamente, y seguramente con mucho menos control que en la República Popular China. Pero bueno, que nadie nos quite de un poco de demagogia barata de internet, que es lo que nos gusta.
Andreham #9 Andreham
#8 Hombre, no sé qué decirte.

Yo empecé la tramitación de mi SL a principios de febrero y me la dieron casi a finales.

Tuve que ir a Alicante (siendo de Elche) a firmar ante notario, aunque eso supongo que fue más decisión de mi propio contable (yo era un yogurín así que me fié de lo que me decía) porque serían colegas.

Y luego el CIF definitivo tardó en llegar otro tiempo, por eso se llama "CIF definitivo", porque te dan uno "provisional" aunque es el mismo número... cuando lo lógico es que te den el CIF y ya.
#10 jaramero
#8 en España control cero, sólo hay que ver lo bien que se le da crear empresas a la derechusma para desviar dinero.

Otra cosa en la que nos gana el comunismo.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
26000 empresas creadas al día en cambio casi 22 000 empresas dejaron de estar activas durante los primeros dos años de la gestión de Milei, según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Supercinexin #1 Supercinexin
Así lo exige el Melcado, amigos occidentales.  media
Ilunabarra #6 Ilunabarra
No me parece tanto después de buscar el mismo dato en España. Se crean 380 empresas al día (2025). Teniendo en cuanta la población de cada país, China crea poco más del doble que España (que es una gran diferencia eso sí)
#2 tierramar
Vean el pequeño detalle 26000 nuevas empresas POR DIA. Mientras enEuropa: Perder el gas ruso barato y depender del GNL ridículamente caro del Imperio del Caos es la sentencia de muerte de las empresas industriales de toda la UE. Los cierres y las quiebras ya son la norma, especialmente en la antigua potencia industrial que es Alemania. Llámelo el triunfo de la desindustrialización.
Mientras tanto, los actores racionales del RIC (Rusia-India-China) invierten en una compleja construcción estratégica. geoestrategia.eu/noticia/45902/politica/crisis-del-modelo-occidental.h
ostiayajoder #7 ostiayajoder
Como Argentina pero al reves
