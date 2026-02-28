China reporta un promedio diario de 26.000 nuevas empresas en 2025

China registró un promedio de 26.000 nuevas empresas creadas por día en 2025, según datos oficiales publicados hoy sábado.El año pasado se establecieron un total de 25,74 millones de nuevas entidades de mercado en todo el país, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). En 2025, el número de nuevas empresas con capital extranjero en China alcanzó los 70.392, lo que representa un aumento interanual del 19,1 por ciento, según revelaron los datos del BNE. Estas empresas destinaron 116.800 millones de yuanes (aproximadamente 16.8