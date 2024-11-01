China rechaza las sanciones de Estados Unidos contra refinerías por sus vínculos con el petróleo iraní [ENG]

China no cumplirá con las sanciones de Estados Unidos contra cinco empresas señaladas por comprar petróleo iraní, según declaró este sábado (2 de mayo) el Ministerio de Comercio de Pekín. China es un cliente clave del petróleo iraní, principalmente a través de refinerías independientes conocidas como “teapot”, que dependen de crudo con descuento procedente de la República Islámica. Estados Unidos, que busca cortar los ingresos de Teherán, ha intensificado las sanciones contra este tipo de refinerías.