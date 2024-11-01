El Ministerio de Comercio de China emite una prohibición para que no se reconozcan, apliquen ni cumplan las sanciones impuestas por EE. UU. a cinco empresas chinas (inglés)

La medida tiene por objeto salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, así como proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, las personas jurídicas y otras organizaciones chinas. Según el Ministerio de Comercio (MOFCOM), la orden de prohibición entró en vigor de inmediato. Las sanciones fueron impuestas por EEUU en virtud de las denominadas acusaciones de participación en transacciones petroleras con Irán. Las cinco empresas, entre las que se incluyen Hengli Petrochemical (Dalian)...