Por qué China quiere que sus jóvenes gasten más dinero pero ellos se resisten

China se enfrenta a varios retos económicos y su gobierno desea que, por el bien común, la nueva generación de consumidores gaste más. Sin embargo, no está teniendo mucho éxito a la hora de convencerlos. Las autoridades afirman que el insuficiente consumo interno en gran parte de la sociedad está frenando el crecimiento, pero los recién graduados tienen más motivos que la mayoría para ser precavidos. El desempleo juvenil se ha mantenido cerca del 20% desde hace algún tiempo, quienes tienen trabajo temen perderlo y la persistente crisis.

Por qué China es un mierda y su gente viven peor que tú. Te lo cuenta la Bebesé Latinos, la emisora para la gente de habla latina.
Hay que ver lo mal que están sus jóvenes bajo el régimen comunista, no como en el paraíso y milagro económico de España que tiene un 50% de paro en menores de 30 años. Una vez crezcan el futuro negro que les espera en China es que solo el 90% tendrán vivienda en propiedad, en cambio en España ya podemos ver cómo tendremos que pasar a vivir en maravillas y poéticas tiendas de campaña porque no da ni para alquilar una habitación.

Aquí se enseña trabajo duro del que dignifica, pero solo para los pobres que lo ricos tienen la dura tarea de descansar, no como en China que se lo dan todo mascado.
Ya explicaba Adrián Díaz que parte de ese paro son los jóvenes de padres forrados, nuevos ninis que no necesitan trabajar para vivir.
Algunos incluso pagan (con dinero de papá) para fingir que están en una oficina para no sufrir la vergüenza social de la inutilidad.
Aquí hay crisis porque todo se fabrica en China, pero allí también hay crisis. No hay empleo para todos y pagan una mierda. Solución? Un nuevo comunismo?
